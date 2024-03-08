В Россию привезли самый «НЕломающийся» кроссовер на планете

У компании Honda с Россией всегда были особые отношения. Несмотря на высокий спрос на ее автомобили среди покупателей, японцы не предпринимали серьезных усилий для экспансии местного рынка, а в середине 2021 года и вовсе объявили, что уходят из РФ в начале года из-за смены глобальной стратегии бренда.

Но продукция этой марки с рынка России никуда не делась. Более того, с тех пор количество моделей Honda, предлагаемых у нас, значительно выросло. И недавно в этом списке появился кроссовер, стоящий особняком на фоне всех своих конкурентов в сегменте.

По данным Daily-Motor.Ru, в начале марта в РФ приехала свежая партия кроссоверов Honda ZR-V. Это машины 2024 года выпуска, ввезенные к нам из Китая, где ведется их производство на совместном предприятии Honda и GAC.

«Паркетники» оснащаются 1,5-литровым и 2-литровым бензиновыми моторами (во втором случае гибрид), сочетающимися с вариатором и передним приводом.

Главной особенностью Honda ZR-V является лежащая в его основе платформа популярной модели Civic, а также сопутствующий высокий уровень надежности, который в США, к примеру, считают лучшим в мире.

По информации «заокеанского» агентства «RepairPal», Honda HR-V (в Китае и у нас он известен как ZR-V) – это самый неломающийся компактный кроссовер. Машине досталась максимально возможная оценка 5 из 5 баллов в своем сегменте, опережающая занявших второе и третье место Mazda CX-3 и Kia Soul соответственно.

Кроме того, по подсчетам аналитиков, в среднем на внеплановый ремонт такие автомобили попадают всего 0,2 раза в год, что в два раза реже, чем это делают все их конкуренты по сегменту (0,4 раза).

«Серые» дилеры, начавшие торговлю в России Honda ZR-V 2024 года выпуска, сейчас просят за них от 3,6 до 4,3 миллиона рублей в зависимости от версии.