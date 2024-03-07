Покупатель гиперкара Mercedes-AMG One возмутился стоимостью опций для автомобиля

Mercedes-AMG One без доли преувеличения является одним из самых впечатляющих автомобилей в современном мире. Этот гибридный гиперкар, созданный при использовании технологий из Формулы-1, стоит очень дорого.

За каждый из 275 запланированных к производству экземпляров просят 2 миллиона 750 тысяч евро (272 миллиона рублей). Но помимо высокой цены и длительного периода доставки покупатели готовы терпеть еще и невероятно высокую стоимость опций.

Один из владельцев Mercedes-AMG One под порядковым номером 262, который заплатил за свою машину уже очень давно, но все еще ждет ее поставки, запланированной на конец 2026 года, возмутился ценой дополнительного оснащения.

По словам мужчины, являющегося владельцем крупного строительного бизнеса, гиперкар AMG One, залог за который он уже оставил 1 миллион евро (почти 100 миллионов рублей), стоит 2,75 миллиона евро в базовой комплектации, которая не включает разнообразные опции, за которые Mercedes-Benz просит «неадекватные» деньги.

Так, к примеру, стоимость шеститочечных ремней безопасности в AMG One добавит к цене машины еще 5 тысяч евро (примерно полмиллиона рублей), а за специальный окрас автомобиля придется выложить 2500 евро (около 250 тысяч рублей).

Но дороже всего в списке опций гибридного гиперкара немецкой марки является его эксклюзивная звёздная ливрея, украшающая кузов. Ее стоимость составляет 85 тысяч евро, что эквивалентно 8,4 миллионам рублей по текущему курсу.

Напомним, Mercedes-AMG One оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового мотора V6 с двойным турбонаддувом, который в связке с четырьмя электродвигателями генерирует 1063 лошадиные силы мощности. Пару ему составляет 7-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

С места до первой «сотни» машина разгоняется за 2,9-секунды, а до 200 км/ч за 7-секунд.