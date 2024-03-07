В Россию привезли супер-роскошный японский минивэн: он как частный самолет на колесах

Первая генерация японского вэна Lexus LM появилась в 2019 году. На первых порах автомобиль собирались продавать тольк в Китае, но затем вывели его на другие рынки. Второе поколение этой модели дебютировало в конце 2023-го года и адресовано уже всему миру.

В этот список вошла и Россия, куда накануне Lexus LM привезли по параллельному импорту, причем в супер-роскошной версии.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке начались продажи минивэнов Lexus LM 2024 года выпуска. Это машины в «топовом» варианте 350h, оснащенном гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника».

Связку ему составляет бесступенчатый вариатор и электромотор, установленный на задней оси. Привод машины полный.

Внутри конкретно этой модификации LM, которая близка по уровню роскоши скорее к частному самолету на колесах, нежели простому вэну, установлено только четыре сиденья. И это сравнение выбрано неспроста, поскольку задние VIP-кресла разрабатывались по лекалам салонов первоклассных авиакомпаний.

При их создании инженеры учитывали множество нюансов, пытаясь значительно снизить количество раскачиваний головы, а также насколько это возможно улучшить осанку пассажиров. А еще эти кресла обладают подставками для ног, функцией массажа, подогревом и вентиляцией и могут раскладываться, превращаясь в аналог кровати.

Еще одной «фишкой» LM является наличие между первым и вторым рядом сидений специальной перегородки, в которую встроен огромный 48-дюймовый экран, работающий в паре с 23 динамиками и системой активного шумоподавления.

Помимо него можно расчитывать на наличие в салоне холодильника и супер-современной интеллектуальной климатической системы, которая определяет температуру человека посредством специальных датчиков и подстраивает функции обогрева или охлаждения для мест, которые замерзают, либо наоборот подвергаются перегреву (ноги, руки или шея).

Стоят такие машины соответствующе своему оснащению. За Lexus LM 2024 года в России «серые» дилеры сегодня просят минимум 27 миллионов рублей.