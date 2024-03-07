Представлен простой комплект за 180 тысяч рублей, который превращает кроссовер в кемпер

В последние годы модули для кемпинга приобрели большую популярность среди покупателей. Эти портативные комплекты предлагают множество функций, которые характерны для традиционных кемперов, но без необходимости использовать их постоянно.

Компания «Van Lab» придумала собственный набор, который способен превратить любой кроссовер или внедорожник в небольшой дом на колесах. В список машин, которые могут установить его на свой автомобиль, входят от компактного BMW X3 до большого Chevrolet Suburban, а также даже универсалы повышенной проходимости вроде Subaru Outback.

Комплект выпускается в двух вариантах. Покупатели могут выбрать только кухню, которая функционирует здесь как открытая установка. Доступная в задней части машины.

В нее входят два запирающихся выдвижных ящика с местом для небольшой плиты, раковины, разделочных поверхностей и ниши для хранения посуды. В блоке существует специальный отсек для компактного холодильника, а также имеется два раскладных стула. Кухонный гарнитур изготовлен из фанеры и весит 30 кг и устанавливается сзади на временные крепления.

Второй вариант включает в себя наличие платформы-кровати. В комплект входят четыре секции, способные расширяться, чтобы создавать полноразмерную кровать длиной 190 см и шириной 130 см.

Чтобы установить такую конструкцию придется демонтировать задние сидения, но стоит быть готовыми к тому, что места над головой будет минимальное количество.

Набор для превращения автомобиля SUV в кемпер обойдется для покупателей в 1950 долларов (180 тысяч рублей) за вариант с кухней и в 2350 долларов (215 тысяч рублей), если добавить к нему платформу-кровать.

В качестве опции предложены специальные подушки, за которые придется заплатить еще 450 долларов (40 тысяч рублей).