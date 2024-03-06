Стало известно, почему автопроизводители часто используют для новых машин плохие шины

Новый автомобиль – это еще и новые покрышки. По логике покупателя, если такие шины достались машине при сходе с конвейера, то они наверняка рекомендованы автопроизводителем как наиболее подходящие для модели. И в этом есть определенная доля правды, хотя скрываются и нюансы.

Существует ряд причин, по которым автомобильные гиганты часто выбирают для своей продукции далеко не самые идеальные покрышки с точки зрения характеристик. И связаны они совсем не с экономией на резине, как многие думают.

Автор YouTube-канала «Tire Reviews» в недавнем ролике объяснил, почему автопроизводители устанавливают на новые машины покрышки с неидеальными характеристиками.

По словам эксперта, делается это для того, чтобы обеспечить шинам низкое, но приемлемое для безопасной езды сопротивление качению.

Таким шагом компании, разрабатывающие автомобили, убивают сразу нескольких зайцев. Во-первых – маскируют их плохую шумоизоляцию, а во-вторых делают их более экономичными, что прямым образом отражается на паспортных цифрах расхода топлива и привлекает покупателей.

Причем львиную долю автопроизводителей совершенно не волнует, как машина будет вести себя с такими шинами на сыром или обледенелом асфальте, поскольку большинство тестов автомобиль проходит исключительно на сухом покрытии.