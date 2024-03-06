Кросс-купе Suzuki за 800 тысяч рублей обновится в 2025 году

В январе 2023 года компания Suzuki представила свой новый кроссовер Fronx, который оказался самым доступным кросс-купе в мире с ценой при пересчете на российскую валюту по тогдашнему курсу около 800 тысяч рублей. Впоследствии машина появилась в Южной Африке и даже в Латинской Америке, а затем добралась и до России (по параллельному импорту, но с ценой в 3,5 раза выше).

Несмотря на то, что автомобиль является максимально «свежим», для него уже готовят рестайлинг, который состоится в следующем году.

По информации индийского портала «Indiacarnews», с обновлением Suzuki Fronx обзаведется не только слегка переработанной внешностью, но и совершенно новым двигателем. В качестве него выступит 1,2-литровый 3-цилиндровый агрегат (HEV), который разрабатывался специально для нового поколения Suzuki Swift.

Установка сделана таким образом, что бензиновый ДВС работает как генератор, передавая энергию на электромотор и тяговую батарею емкостью от 1,5 до 2 кВт/ч, которые, в свою очередь, приводят колеса машины в движение. Привод, как и прежде, будет только передним.

Официальную премьеру модернизированного Suzuki Fronx ждут в первом квартале 2025 года.