В Россию начали ввозить самый безотказный минивэн в мире

В последние годы повальное увлечение кроссоверами привело к тому, что в России практически исчез сегмент минивэнов. Большинство покупателей, выбирая между вместительным «бусом» и машиной класса SUV, останавливаются на последнем.

Впрочем, полноценный ввоз в РФ вэнов не остановился. И недавно в этом сегменте появился автомобиль, который считают лучшим в классе практически во всем, в том числе надежности.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений «серых» дилеров, продающих автомобили, ввезенные по параллельному импорту, и обнаружила среди них минивэны Toyota Sienna.

Небольшая партия машин 2024 года выпуска приехала на наш рынок из США. Их салон позволяет уместить внутри до восьми человек, а под капотом расположен гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, который в связке с довеском в виде электромотора способен выдавать 189 лошадиных сил. За переключения передач в минивэне отвечает автоматическая трансмиссия.

Особенностью Toyota Sienna, ставящей ее особняком на фоне остальных представителей этого класса, является высокая оценка модели как с точки зрения надежности, так и других важных для такого автомобиля качеств.

К примеру, авторитетное издание «iSeeCars» называет Sienna самым безотказным минивэном на планете, который опережает по этому показателю Honda Odyssey (8,8 баллов против 8,7 за надежность соответственно).

Кроме того, этот же журнал ставит автомобиль Toyota на первое место в классе с точки зрения ликвидности (8,1 балл из 10) и безопасности (10 баллов из 10).

Что касается порядка цен, то в России за Toyota Sienna 2024 года выпуска сейчас просят минимум 6 миллионов 680 тысяч рублей. Это примерно на 2,6 миллиона рублей дороже, чем машина стоит в США.