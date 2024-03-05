Новый трёхрядный внедорожник Mazda появится 24 октября

Компания Mazda готовится к очередной премьере в своей линейке SUV, которая должна занять в ней место флагманской модели. Автомобиль получит индекс CX-80 и окажется сменщиком модели CX-8. Накануне стало известно, когда такую модель ждет запуск.

По информации издания «BestCarWeb», премьера нового трехрядного кроссовера «Мазды» состоится 24 октября 2024 года. Машина будет представлять собой большой вседорожник, построенный на той же заднеприводной платформе, что и модель CX-60.

Длина автомобиля должна превысить отметку в 5,1-метра, что в теории обеспечит пассажиров «галерки» внушительным пространством для ног.

Под капот нового CX-80 концерн из Хиросимы собирается установить 3,3-литровый турбодизель, либо 2,5-литровый бензиновый ДВС, работающий в составе подключаемой гибридной силовой установки. Максимальная мощность моторов составит примерно 350 л.с., а в качестве трансмиссии задействуют 8-диапазонный классический «автомат».

Машина получит роскошный салон, а также сможет похвастать высоким уровнем комфорта, обеспечиваемым работой новой технологичной подвески.

Главным конкурентом на рынке для новинки Mazda в Японии видят местный гибридный паркетник Mitsubishi Outlander, запас хода которого исключительно на электротяге составляет 85 километров.