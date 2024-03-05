В Россию привезли лучший роскошный полноразмерный внедорожник на планете

Американская автомобильная корпорация General Motors заметно сократила свой бизнес в России еще в 2015-м году, а в 2022-м полностью ушла из нашей страны, забрав с собой бренды Chevrolet и Cadillac.

Тем не менее, продукция этих компаний по-прежнему доступна для отечественных покупателей, а недавно в этом списке появился автомобиль, выделяющийся на фоне всех конкурентов в своем сегменте.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров начали поставки в Россию машин Cadillac Escalade. Автомобили 2024 года выпуска ввезены по параллельному импорту из США и укомплектованы одинаковыми 6,2-литровыми бензиновыми моторами, выдающими 416 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая коробка передач и полный привод.

Уникальная особенность Cadillac Escalade заключается в том, что этот автомобиль называют лучшим роскошным полноразмерным внедорожником в мире.

Это единственная модель в сегменте, которая находится в первой половине рейтингов сразу четырех авторитетных автомобильных изданий – MotorTrend, Kelley Blue Book, U.S. News & World Report, а также Car and Driver.

В список плюсов этого автомобиля заносят: высококлассный и просторный салон, вместительный грузовой отсек, комфортную работу подвески, современную мультимедийную систему, V-образный двигатель и продвинутый круиз-контроль. Впрочем, у машины есть и недостаток, но он только один и связан с высоким расходом топлива.

В России такие внедорожники стоят недешево. Минимальный входной прайс на новый Escalade (машина 2024 года выпуска) у нас сейчас составляет 16 миллионов 430 тысяч рублей.