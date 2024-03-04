Dacia Sandero превратили в бюджетный кабриолет

Версии компактных автомобилей CC (так называемый купе-кабриолет) исчезли после нескольких лет неплохих коммерческих результатов и оснований, что они «воскреснут», сейчас нет. Но что, если правила игры изменятся и купе-кабриолеты не только вернутся в строй, но еще и окажутся бюджетниками?

Пофантазировать на эту тему решил независимый дизайнер с ником «Mahboub 1», показавший собственное видение современного автомобиля класса CC на примере бюджетного хэтчбека Dacia Sandero.

Да, получившиеся изображения оказались не идеальными. К примеру, на рендерах видна характерная диспропорция между размерами зеркала заднего вида и сиденьями, а рулевое колесо почему-то расположено справа. Но здесь важнее не эти детали, а сам дизайн гипотетического кабриолета.

По задумке автора картинок, Sandero в кузове купе-кабриолет стал бы самым дешевым предложением в классе машин с открытым верхом с ценой около 20 тысяч евро (чуть меньше 2 миллионов рублей).

Машина позиционируется как автомобиль для круглогодичного использования, а это значит, что она будет идти в комплекте с выдвижной крышей, обеспечивающей хорошую изоляцию от холода и дождя. По этой причине внутри сможет расположиться только два человека, а багажник окажется крошечных размеров.

В качестве двигателей для Sandero в новом типе кузова могли бы выступить моторы актуального «Сандеро» в кузове хэтчбек, включающие в себя литровые агрегаты мощностью 90 и 100 лошадиных сил.

Разумеется, никакого кабриолета ни Dacia, ни Renault не только не готовят, но и даже не рассматривают такую идею в качестве возможной. Обе компании сосредоточены на сегменте кроссоверов, который становится все более популярным в мире.