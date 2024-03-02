В Россию привезли самый надежный электрический кроссовер в мире

В последние годы в России активно стал расти спрос на кроссоверы, работающие исключительно на электричестве, что подстегнуло многих импортеров заниматься ввозом таких машин в страну. Очередным пополнением в этом растущем сегменте стал знаменитый американский «паркетник», который считается самым надежным представителем своего класса.

По данным Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров начали торговать в РФ свежей партией кроссоверов Tesla Model X. Машины приехали к нам, как бы это не звучало сегодня странно, из Европы. Все они были выпущены в 2024 году и являются совершенно новыми.

Версий на выбор для покупателей есть сразу две: обычная мощностью 670 лошадиных сил, а также вариант с приставкой Plaid, электромоторы которого выдают более 1000 л.с.

Фишкой Tesla Model X, делающей эту модель особенной в своем классе, является ее безотказность.

Так, к примеру, авторитетный журнал «iSeeCars» называет этот автомобиль самым надежным электрическим кроссовером в мире, а также самым крепким премиальным среднеразмерным электрическим SUV и самым «неубиваемым” электрическим премиум-паркетником с тремя рядами сидений.

Во всех случаях машине досталась оценка в 8,1 балл из 10 возможных, с которой она опередила Lexus RZ 450e, Mercedes-Benz EQE и Mercedes-Benz EQB соответственно.

Цены на ввезенные в Россию Model X 2024 года начинаются с отметки в 12 миллионов 400 тысяч рублей.