У нового Suzuki WagonR появится приключенческая версия: первые изображения

Компания Suzuki представила третье поколение недорогого хэтчбека WagonR для развивающихся рынков в 2019 году. Автомобиль прибавил в габаритах, а также обзавелся новым силовым агрегатом.

В ближайшие годы бюджетная пятидверка должна пережить очередную модернизацию, вместе с которой ей может достаться приключенческая версия с литерой «X». Как она будет выглядеть показали на первых изображениях.

Рендеры Suzuki WagonR X продемонстрировали специалисты дизайн-студии «SRK-Designs». Судя по ним, машину ждут кардинальные перемены в экстерьере, которые сделают ее более современной по сравнению с предшественницей.

Главными отличиями «внедорожной» модификации WagonR должны стать увеличенный клиренс, обвес из неокрашенного пластика, свойственный кроссоверам, а также наличие рейлингов на крыше, позволяющих установить сверху экспедиционный багажник.

Никаких технических подробностей об автомобиле нет, но ее актуальная генерация очень популярна в Индии, где комплектуется литровым 3-цилиндровым атмосферным мотором на 68 лошадиных сил (90 Нм), а также 1,2-литровой бензиновой «четверкой», выдающей 83 «силы» и 113 Нм момента. Ассистирует обоим 5-скоростная МКПП или «робот».