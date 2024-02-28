В Россию ввезли самый роскошный и эксклюзивный внедорожник в истории Mercedes и Maybach

Первый на 100 процентов электрический внедорожник Mercedes-Maybach, являющийся самым роскошным и эксклюзивным автомобилем из когда-либо созданных немецким автопроизводителем, представили в апреле прошлого года. Машину назвали EQS 680 и с недавних пор продают в Европе. Но теперь такой автомобиль стал доступен и в России.

По информации Daily-Motor.Ru, один из крупных «серых» дилеров привез в РФ первый экземпляр кроссовера Mercedes-Maybach EQS 680.

Речь идет о машине 2024 года выпуска, которая может похвастать самой передовой силовой установкой в линейке штутгартского автогиганта.

Люксовый паркетник является чистым электромобилем. Он обладает системой полного привода, а также двумя электромоторами, выдающими 658 лошадиных сил.

Емкости тяговой батареи автомобиля достаточно для того, чтобы проезжать без подзарядки более 600 километров, а производительности электрических двигателей, чтобы достигать отметки от 0 до 100 км/ч всего за 4,4-секунды.

Список оснащения первого экземпляра EQS 680, ввезенного в Россию, включает в себя полный комплект подушек безопасности, автоматический дальний свет, панорамный люк в крыше, ультраудобные кресла, обитые кожей наппа, мультимедийную систему MBUX Hyperscreen, проекционный дисплей, продвинутую климатическую систему Thermotronic и многое другое.

Дилер, выставивший внедорожник на продажу, собирается получить за него 25 миллионов 400 тысяч рублей.