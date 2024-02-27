В Россию привезли самый НЕломучий внедорожник в мире

Компания Toyota прекратила сборку своих машин в России еще в 2022 году, параллельно с этим поставив на стоп официальный ввоз автомобилей в страну из-за риска вторичных санкций. Но продукция этого японского бренда, известного своей надежностью, никуда не делась и по-прежнему доступна для отечественных покупателей. А недавно к списку новых машин присоединился автомобиль, который считается самым крепким внедорожником на планете.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения параллельных импортеров, выяснив, что совсем недавно в РФ была ввезена первая партия новых внедорожников Land Cruiser 300 2024 года выпуска.

Машины обладают околонулевым пробегом и представляют собой как обычные «трехсотки», так и их GR-модификации.

Автомобили оснащены 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 415 лошадиных сил, а также 3,3-литровым дизелем на 299 л.с., ассистирует которым автоматическая коробка передач и полный привод.

Особенностью конкретно этой модели Toyota является одно обстоятельство, делающее такую машину особенной.

Согласно исследованию, проведенному популярным автомобильным изданием «iSeeCars», Land Cruiser 300 является самым безотказным внедорожником на планете. Машина обладает практически идеальной оценкой в категории «надежность», составляющей 9,8-баллов из 10.

Это на 0,3 бала больше, чем в случае с Toyota Sequoia, а также на 0,8 балла лучше, чем по сравнению с занявшим третье место в этом рейтинге Ford Expedition соответственно.

Сколько стоит самым «неломучий» внедорожник в мире? За обычные Land Cruiser 300 2024 года в России сейчас просят минимум 10 миллионов 600 тысяч рублей, а его спецверсия GR Sport оценена в сумму от 12 миллионов 100 тысяч рублей.