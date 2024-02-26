Редкий 57-летний Mercedes-Benz продают в России за 15 миллионов рублей

Классические автомобили Mercedes-Benz обладают высокой ценностью благодаря своему привлекательному ретро-дизайну, а также невероятно продвинутому оснащению для своих лет. Одну из таких машин накануне выставили на продажу в России по цене, сопоставимой со стоимостью нового внедорожника GLE.

Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в рамках регулярного мониторинга классифайдов. Речь идет о редкой модификации W111 под названием 250 SE AUTOMATIC. Машина сошла с конвейера в 1967 году и за 57 лет проехала более 25 тысяч километров.

По словам продавца, автомобиль находится в оригинальном состоянии и обладает родными деталями, а его пробег не скручен.

Машина приехала в Россию из Японии и выкрашена в самый редкий цвет для таких седанов (бежевый), являющийся отличительной чертой этой модели.

Утверждается, что 2-дверка исправна и может похвастать такими опциями как электрические стеклоподъемники спереди, кондиционер и автоматическая коробка передач. Приводит в движение автомобиль 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Привод – задний.

Вот как описывает машину сам продавец:

«Авто не новый, годы свое берут, но состояние авто очень и очень хорошее. На днях будет поставлен на учет, номера 111 в подарок. На машине можно ездить хоть сейчас. Ржавчины нет от слова совсем».

За свой автомобиль он собирается получить 15 миллионов 100 тысяч рублей. Существует ли возможность торга – не уточняется.