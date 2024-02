В Россию начали ввозить лучший автомобиль, который можно купить в 2024 году

Компания Kia разработала среднеразмерный трехрядный кроссовер Telluride специально для рынка США. О его поставках в Россию речи не шло даже до всем известных событий 2022 года, однако в какой-то момент автомобиль стал объектом внимания параллельных импортеров и смог добраться до РФ.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке стартовали продажи кроссоверов Kia Telluride 2024 года выпуска. Машины привезены из США и укомплектованы безальтернативным для них 3,8-литровым бензиновым мотором, отдача которого равна 295 лошадиным силам.

В качестве трансмиссии в них используется автоматическая коробка передач, а привод может быть как передним, так и полным.

Уникальная особенность Kia Telluride заключается в том, как ее позиционируют на главном для модели рынке (в Северной Америке).

Так, к примеру издание «US News and World Report» ставит машине оценку в 8,7-балла, являющуюся самой высокой в классе. А не менее авторитетный журнал «The KBB» и вовсе называет 5-метровый кроссовер Kia лучшим автомобилем, который можно купить в 2024 году.

Машину хвалят как за ее просторный и качественный салон, так и за плавность хода, а также широкий список доступных функций и высокую ликвидность.

В США за Kia Telluride просят от 36 тысяч долларов или 3,3 миллиона рублей, но в России такие машины, разумеется, стоят дороже. Минимальная цена за автомобиль 2024 года у нас составляет 6 миллионов 100 тысяч рублей.