Военный внедорожник Humvee превратили в крошечный дом на колесах, в котором есть даже ванная комната

Повальная популярность домов на колесах в последние годы привела к тому, что в такие автомобили начали превращать машины, которые изначально вряд ли задумывались как кемперы. Один из недавних и очень интересных примеров – военный внедорожник Humvee, который долгое время служил в американской армии, а затем был переделан в компактный автодом.

В основе кемпера лежит внедорожник M997 FLA 1991 года выпуска, использовавшийся в качестве военной скорой помощи. Преобразить машину, кардинально сменив ее профиль, взялись специалисты Roaming Ventures. На то, чтобы реализовать проект, у компании ушло около года, но результат того стоил.

Первое, что сделали с этим Humvee тюнеры, это перекрасили его в черный цвет Raptor Liner, придающий машине брутальный вид, и защищающий кузов от царапин и мелких повреждений.

Затем автомобилю досталась система 360-градусного освещения, позволяющая подсветить пространство вокруг нее благодаря светодиодным полосам со всех четырех сторон.

Учитывая, что машина должна была превратиться в дом на колесах, коробу кемпера добавили несколько окон, которых в оригинальном автомобиле не было, а также иллюминатор сзади. А на крыше поместили четыре солнечные панели мощностью 100 Вт.

Жилое пространство внедорожника включило в себя минималистичный интерьер с кухонной зоной и всей необходимой для готовки бытовой техникой, а также односпальной кроватью с возможностью расширения, под которой установлены выдвижные ящики.

На одной из стен можно заметить телевизор, а через стену с раковиной предусмотрен биотуалет и по совместительству ванная комната, где можно хоть и с небольшим комфортом, но помыться в душе.

Часть изменений произошли в технике внедорожника. Так, к примеру, оригинальную 3-ступенчатую коробку передач машины заменили на 4-скоростную, но двигатель оставили прежний – 6,5-литровый V8 мощностью 190 лошадиных сил и 515 Нм.

Во сколько обошлась переделка Humvee в дом на колесах компания Roaming Ventures не сообщила, но пообещала, что вскоре выставит его на продажу.