Самый большой и дорогой кроссовер Mazda: что известно о CX-80

В 2023 году единственная трехрядная модель Mazda в лице кроссовера CX-8 будет снята с производства в Японии. Но оставаться пустым этому месту предстоит недолго. Инженеры из Хиросимы готовят новый вседорожник CX-80, который станет преемником «восьмерки» и окажется новым флагманом компании. Что о нем известно накануне рассказал японский журнал «BestCarWeb».

По информации инсайдеров, длина Mazda CX-80 превысит 5 метров и не будет уступать минивэнам, ширина окажется равна почти 2 метрам, а высота – 1,7-метрам. Благодаря таким габаритам на третьем ряду сидений смогут расположиться не только дети, но и взрослые.

Внешне автомобиль будет выглядеть как его родственники из премиального сегмента, включая CX-60 и CX-70, но самому крупному и, соответственно, самому дорогому «паркетнику» Mazda будет положен более роскошный интерьер и оснащение.

А вот линейка двигателей, скорее всего, окажется точно такой же, как и в случае с «младшей» моделью CX-60. Сейчас она включает в себя в общей сложности четыре типа силовых установок, в том числе 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор и 3,3-литровую «турбошестерку» в сочетании с гибридным довеском.

Ассистировать всем вариантам будет 8-диапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Премьера нового флагмана SUV-линейки Mazda ожидается осенью 2024 года. Цены на машину в Японии будут варьироваться в пределах 3 миллионов 500 тысяч – 7 миллионов иен (2,2 – 4,3 миллиона рублей).