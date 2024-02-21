В Россию начали завозить самый большой и роскошный кроссовер Kia

Несмотря на то, что автомобили Kia больше не собирают в России, а также не ввозят их официально, российский рынок не испытывает дефицита в продукции этого корейского бренда. Более того, порой параллельным импортерам удается привезти к нам машины, которые в прежние времена до нас добрались бы в последнюю очередь.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых дилеров», в РФ появились отдельные экземпляры кроссовера Kia EV9. Это машины 2024 года выпуска, а значит совершенно новые.

EV9 является одним из самых знаковых автомобилей в линейке Kia. Во-первых, он стал самым крупным представителем SUV-линейки марки за всю историю с длиной, превысившей отметку в 5 метров и оказавшись на 9 мм длиннее бензинового внедорожника Telluride.

А во-вторых – это самый роскошный и инновационный автомобиль компании, обладающий футуристичным дизайном, поворотными сиденьями внутри и обновлениями программного обеспечения «по воздуху».

Завезенная партия Kia EV9 в Россию оснащена безальтернативной электрической силовой установкой, выдающей 385 лошадиных сил, а также системой заднего или полного привода. Запас хода на одном заряде в зависимости от версии может варьироваться от 350 до 470 километров.

Цены на самый большой и роскошный кроссовер «Киа» в России начинаются от 6 миллионов 900 тысяч рублей.