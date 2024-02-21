Suzuki выпустит новый 7-местный кроссовер за 1,6 млн рублей

Suzuki владеет собственным подразделением Maruti, которое ориентировано на создание машин для небогатых рынков Юго-Восточной Азии. Часть из них с 2022 года поступает и на российский рынок (к примеру, модели Fronx, Grand Vitara, Baleno, Ciaz и другие). Но вскоре этот список может пополниться новым кроссовером, который сможет похвастать вместительным салоном.

По информации журнала «Inciacarnews», Suzuki работает над «паркетником» с трёхрядным интерьером. Кодовое обозначение машины звучит как Y17, но официальное название для нее еще не придумано.

Утверждается, что в основе семиместного кроссовера будет лежать платформа Grand Vitara (Global C). У донора автомобиль позаимствует не только шасси, но и агрегатную линейку, трансмиссии, а также список опций.

В качестве силовых агрегатов в новинке «Сузуки» выступят: мягко-гибридные и традиционные гибридные установки на базе полуторалитрового бензинового ДВС.

Суммарная отдача самой производительной модификации составит 115 лошадиных сил, а ее расход топлива будет равен всего 3,6-литрам на 100 км.

Ориентировочные цены на машину уже объявлены. Ожидается, что за базовую комплектацию кроссовера будут просить при пересчете на рубли примерно 1,6 миллиона рублей, тогда как «топовые» версии (по слухам) могут стоит примерно 2,8 миллиона рублей.