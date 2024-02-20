Бюджетный минивэн Suzuki, который сейчас продают в России, получил полноценную гибридную версию

Гамма моделей компании Suzuki включает в себя не только седаны и кроссоверы, но и вместительные минивэны. Один из них – 7-местный вэн Ertiga, который многие называют «японским Ларгусом». Машину выпускает индийское подразделение Maruti и продает в странах Юго-Восточной Азии, но с недавних пор ее можно купить и в России (результат параллельного импорта).

Накануне выяснилось, что эта модель впервые в своей истории получила полноценную гибридную модификацию. Еще не так давно Ertiga продавалась исключительно в варианте мягкий-гибрид. А теперь машине досталась классическая гибридная силовая установка.

Премьера машины, оснащенной таким силовым агрегатом, состоялась на Международном автосалоне в Индонезии. Как пишет издание «Indiacarnews», автомобиль получил некоторые конструктивные изменения, а также литий-ионный аккумулятор большей емкости.

Новый вариант носит название Ertiga Cruise Hybrid. Он работает на базе полуторалитрового атмосферного бензинового мотора K15B, ассистирует которому тяговая батарея на 10 Ач.

Крупный аккумулятор обеспечивает автомобилю более оптимальную производительность и высокую эффективность, а также увеличенную топливную экономичность. Максимальная отдача силовой установки равна 103 лошадиным силам, а крутящий момент составляет 137 Нм.

Визуальные отличия полноценного гибрида Ertiga от обычной модификации с ДВС, а также версии с мягко-гибридной силовой установкой, кроются в наличии у него 2-цветной схемы окраски Pearl Snow и контрастной черной крыши.

Кроме того, машина обладает другим передним бампером со сплиттером, а также модернизированным спойлером сзади и слегка переработанной кормой.

Цены на полностью гибридные Suzuki Ertiga Cruise Hybrid в Индонезии начинаются от 299 миллионов местных рупий или 1 миллиона 760 тысяч рублей по текущему курсу.