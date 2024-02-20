В Россию начали ввозить самый надежный 7-местный кроссовер в мире

Среднеразмерные кроссоверы, обладающие вместительным салоном, остаются очень популярными на российском рынке. Они удобны в эксплуатации и максимально отвечают потребностям больших семей. Накануне в Россию приехал один из автомобилей этого класса, но непростой. К примеру, в Великобритании его считают самым безотказным 7-местным «паркетником» в мире.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке начались продажи кроссоверов Volvo XC90 2024 года выпуска. Машины приехали к нам по параллельному импорту и пока в ограниченной партии.

Все они оснащены 2-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 249 лошадиных сил. Трансмиссия – автоматическая, а привод – полный. Средний расход топлива таких автомобилей по паспортным характеристикам равен всего 8,2-литрам.

Длина Volvo XC90 составляет почти 5 метров, ширина превышает отметку в 2 метра, а высота близка к 1,8-метрам.

Внушительные размеры обеспечивают достаточно места в салоне для семи пассажиров. Но в Великобритании этот кроссовер хвалят не за вместительность, а за другое важное качество, делающее его лучшим автомобилем в своей категории.

Как пишет издание «WhatCar» из «Туманного Альбиона», Volvo XC90 является самым безотказным семиместным кроссовером на планете. Рейтинг надежности этой модели составляет 94,8% из 100%, что на 2% и 2,6% выше, чем в случае с занимающими в исследовании второе и третье место Audi Q7 и Skoda Kodiaq соответственно.