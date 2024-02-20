Новый Kia Seltos сменит платформу и станет гибридом

В прошлом году Kia представила новое поколение своего кроссовера Seltos в Индии. Но изменения в новой генерации тянули скорее на фейслифтинг, нежели на полноценную модернизацию. По новой информации, пришедшей из Южной Кореи, компания работает над совершенно новым «Селтосом», который станет гибридом.

Журнал «Korea Economic Daily» сообщает о том, что в Hyundai Motor Group решили сместить акцент на гибридные автомобили, а также электрокары, постепенно отказываясь от моделей с ДВС.

Если слухи с тем, что Seltos станет гибридом подтвердятся, то речь будет идти о совершенно новом поколении, а не о нынешнем, поскольку ранее руководство Kia полностью исключило появление такого варианта «Селтоса» на актуальной платформе.

В качестве потенциальной архитектуры для Seltos Hybrid называют «тележку» модели Hyundai Kona, пережившей глубокое обновление в 2023 году.

Компактный кроссовер «Хендэ» (на фото выше), напомним, оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового мотора GDi, ассистирует которому электромотор и автоматическая коробка передач. Мощность системы составляет 139 лошадиных сил, а на разгон с места до 100 км/ч у «Коны» уходит примерно 11 секунд.

Впрочем, корейские инсайдеры заявляют, что перед тем, как попасть под капот Kia Seltos, гибридный агрегат практически наверняка переживет процедуры доработок, которые могут добавить ему производительности.

Появления совершенно нового «Селтос» ждут в 2025 году.