Раскрыта важная новинка Mazda, которая появится после кроссовера CX-80

Ближайшей крупной премьерой от японского автопроизводителя Mazda является 3-рядный кроссовер CX-80, который будут продавать не только в Японии, но и в США и Европе. Появления машины ждут в 2024 году, а следом за ней компания из Хиросимы готовит не менее значимую премьеру, но уже для совершенно другого сегмента.

Японское издание «BestCarWeb» сообщает о том, что компания Mazda готовится выпустить новое поколение своего популярного седана D-класса, известного под именем Mazda6.

С переходом в новую генерацию автомобиль должен кардинальным образом сменить философию, превратившись из переднеприводной 4-дверки в заднеприводную с продольной компоновкой силового агрегата.

Подкапотное содержимое свежей «шестерки» на данный момент засекречено, но, скорее всего, там расположатся те же моторы, что и в случае с кроссовером CX-60: 2,5-литровая бензиновая «четверка» в составе гибридной силовой установки, а также 3,3-литровый турбодизель с довеском в виде стартер-генератора. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный гидротрансформатор.

Помимо технической части машину ждет существенное преображение визуальной стороны. Так, к примеру, седан практически наверняка увеличится в размерах по сравнению с предшественником.

Ожидается, что его длина составит 4900 мм (+30 мм), ширина – 1890 (+50 мм), но высота останется без изменений, оказавшись равной примерно 1450 мм.

Премьера новой Mazda6 должна состояться ориентировочно в 2025 году. Минимальная цена на машину в Японии составит около 4,5 миллиона йен или примерно 2,8 миллиона рублей по актуальному курсу.