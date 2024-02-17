Mazda CX-5 третьего поколения: чего ждать от нового конкурента Toyota RAV4 и Kia Sportage

Несмотря на слухи о том, что Mazda собирается отказаться от выпуска своего бестселлера CX-5, японский автопроизводитель, очевидно, не намерен идти на такой нелогичный шаг даже несмотря на уже сформированный модельный ряд в сегменте SUV на ближайшие годы.

Что известно о третьей генерации одного из главных конкурентов Toyota RAV4 и Kia Sportage рассказали журналисты австралийского издания «CarsGuide».

Официальных подробностей о том, какую форму предстоит принять следующей генерации CX-5, пока нет, но инсайдеры заявляют, что машина точно изменится внешне, примерив на себя новый стиль бренда с премиальными штрихами.

Основной вопрос состоит в том, чем новой CX-5 предстоит отличаться от аналогичного по формату CX-60, который продается уже несколько лет. Скорее всего основная разница окажется точно такой же, что и сейчас.

CX-5 должна сохранить свою актуальную переднеприводную платформу (с опциональным полным приводом), а значит для нее не собираются использовать новую заднеприводную архитектуру, подготовленную для современных околопремиальных моделей компании (в том числе CX-60).

О технических характеристиках машины пока говорить рано, но, вероятно, автомобилю достанутся те же моторы, что и сейчас, включая 2- и 2,5-литровые бензиновые агрегаты SkyActiv-G, а также дизельный двигатель SkyActiv-D.

Сроки выхода в продажу раскроют в течение ближайших месяцев. С высокой долей вероятности премьера «паркетника» состоится до конца этого года, либо в начале 2025-го.