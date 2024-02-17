Владельцам электромобилей приходится в 2 раза чаще менять шины: и вот почему

Автомобильные шины – один из самых дорогостоящих «расходников», который по мере износа периодически приходится менять за время эксплуатации машины. Кроме того, их производство и утилизация сильно бьют по экологии.

Согласно новому исследованию, проведенному американскими аналитиками, электромобили, переход на которые должен был защищать окружающую среду, расходуют шины в 2 раза интенсивнее, чем машины с ДВС, тем самым нивелируя разницу в воздействии на атмосферу планеты.

Издание «J.D.Power» провело опрос владельцев трехлетних автомобилей о проблемах, неисправностях и их устранении. По его результатам выяснилось, что обладателям электрокаров приходилось менять покрышки в течение третьего года владения почти в 2 раза чаще, чем тем, кто ездит на автомобилях с ДВС (39% против 20% соответственно).

Эксперты связывают такое странное положение вещей с тем, что электрокары гораздо тяжелее, чем их аналоги, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Но это только половина проблемы.

Дело в том, что электромоторы развивают максимальный крутящий момент на нулевых оборотах, что даже с использованием новейших систем контроля тяги приводит к повышенному износу резины.

Еще одна причина, по которой электрокары требуют в 2 раза более частой замены шин, чем машины с ДВС, кроется в том, как они замедляются. Электромобили используют рекуперацию кинетической энергии и возвращают поступательный импульс в виде заряда обратно в аккумулятор, что также подвергает покрышки повышенной нагрузке.