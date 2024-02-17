Как мог бы выглядеть Mitsubishi Lancer Evo нового поколения

Компания Mitsubishi прекратила производство модели Lancer Evolution в период с 2015 по 2016 год. После десяти поколений эксклюзивный сегмент спортивных седанов оказался без чуть ли ни главного его представителя. И даже спустя почти 10 лет вопрос о его возвращении по-прежнему не стоит на повестке дня для Mitsubishi.

Впрочем, это не устраивает не только фанатов Evo, но и некоторых автомобильных дизайнеров. Один из них – художник с ником «Hycade», который нарисовал рендеры Lancer Evolution XI поколения. Готовя изображения он вдохновлялся предыдущей генерацией 4-дверки, придав ей нотки современности.

Как видно на спекулятивных иллюстрациях, сопровождающих эту статью, спереди машина обладает характерной радиаторной решеткой десятого поколения, к которой дизайнер добавил широкий бампер с большими воздухозаборниками, огромный сплиттер и узкие светодиодные фары, придающие седану агрессивности.

Сбоку в глаза сильно бросаются расклешенные крылья, большие юбки, аэродинамический придаток за передними колесами и небольшие зеркала заднего вида.

Сзади «одиннадцатому» Lancer Evolution дизайнер «присвоил» крутым образом наклоненное заднее стекло, современную интерпретацию классического спойлера, длинные задние фонари с внутренним рисунком в виде штрихов и большой диффузор.

Седан опирается на пятиспицевые колесные диски черного цвета, которые на контрасте сочетаются с ярко красным кузовом.

Технических подробностей о своем проекте автор рендеров не предоставил, но большинство ждали бы появления под капотом машины 2-литрового 4-цилиндрового турбомотора, связанного с механической коробкой передач и системой постоянного полного привода мощностью около 400 лошадиных сил.