Hyundai обновит семиместный кроссовер Creta 

Компания Hyundai расширила семейство Creta в 2021 году выпуском специальной модификации этого популярного кроссовера, обладающего растянутым кузовом и увеличенной вместимостью. в салоне которого может без проблем уместиться до семи человек. Первым рынком для Alcazar стала Индия, а затем машину начали продавать под именем Grand Creta в Африке.

Сейчас подходит черед плановой модернизации машины, которая может привнести в ее экстерьер и интерьер хоть и незначительные, но интересные изменения.

По информации издания «ICN», премьера рестайлинговой версии 7-местной Creta состоится в ближайшие несколько месяцев.

Ожидается, что кроссовер сохранит свой изначальный силуэт и общий дизайн, но обзаведется другой радиаторной решеткой, новыми бамперами, а также переработанной задней дверью с круглыми и объединенными между собой задними фонарями.

Некоторые панели кузова подвернутся изменениям, а легкосплавные колесные диски сменят дизайн на новый.

Часть перемен затронет в том числе и салон машины. Внутри кроссовера ожидается появление переделанной передней панели, а также другой обивки и информационно-развлекательной системы с увеличенным сенсорным дисплеем.

Технически Hyundai Alcazar/Grand Creta, скорее всего, не изменится, и продолжит использовать актуальные 2-литровые бензиновые и 1,5-литровые дизельные двигатели, выдающие 160 и 115 лошадиных сил соответственно. Пару им составит автоматическая коробка передач и безальтернативный передний привод (полный в 7-местных «Кретах» не предусмотре в принципе).