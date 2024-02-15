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Suzuki хочет выпустить новый рамный внедорожник на базе Toyota

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Текст: Алиса Шашкова
Suzuki Fortuner 2025

Японские автопроизводители Suzuki и Toyota имеют многолетнюю историю сотрудничества, в рамках которой занимаются на рынках развивающихся стран так называемым «бейдж-инжинирингом» (продажей одинаковых машин, но с разными шильдиками и названиями).

К примеру, в гамме «Сузуки» сейчас существует минивэн Invicto, являющийся перелицованной копией Toyota Innova Hycross, а у «Тойота» имеется «паркетник» Hyryder, который, в свою очередь, представляет собой аналог Suzuki Grand Vitara. 

По свежим слухам, вскоре партнерство обеих марок будет расширено. Причем на этот раз в выигрыше окажется именно «Сузуки». 

Maruti Suzuki Fortuner 2024

Как пишет издание «Autobics» со ссылкой на собственные источники, Suzuki выпустит новый рамный внедорожник, который будет представлять собой слегка перелицованную копию актуального варианта Toyota Fortuner (он, напомним, также готовится к обновлению).

Дизайнеры этого же автомобильного журнала подготовили первые рендеры такой машины, судя по которым новому «рамнику» Suzuki предстоит отличаться от оригинальной модели Toyota лишь небольшими собственными штрихами в дизайне.

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К примеру, новинке может достаться более угловатый бампер спереди и собственные большие блоки противотуманных фонарей с хромированным обрамлением, а также переделанная радиаторная решетка и шильдики Suzuki в виде букв «S». 

Технически машина будет повторять Toyota Fortuner и, скорее всего, получит под капот бензиновый или турбодизельный агрегаты, работающие в паре с 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом. 

В продажу автомобиль может поступить уже в 2024 году и будет предлагаться как в Индии, так и других странах Юго-Восточной Азии. 

Источник:Autobics
Фото:Autobics

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