Самый дешевый кросс-купе в мире будут продавать на его исконной родине

В прошлом году компания Suzuki удивила многих, выпустив для рынков развивающихся стран бюджетный купеобразный «паркетник» Fronx.

Машину построили на платформе хэтчбека Baleno, что позволило сделать ее очень доступной. Причем настолько, что автомобиль получил звание самого недорогого кросс-купе в мире с ценой при пересчете на российскую валюту около 800 тысяч рублей. А теперь стало известно, что Suzuki Fronx доедет до своей формальной родины – Японии.

Журнал «BestCarWeb» сообщает о том, что им удалось выяснить неожиданные подробности о планах Suzuki начать поставки в Японию кроссоверов Fronx. Машину собираются ввозить в «Страну восходящего солнца» из Индии, где на заводе Maruti Suzuki осуществляется ее сборка.

Длина «паркетника» с купеобразным силуэтом составляет чуть меньше 4 метров, ширина равна 1,8-метрам, а высота – 1,5-метрам.

В Индии машина продается с 1,2-литровым двигателем, работающим на природном газе, а также литровым турбомотором и 1,2-литровым безнаддувным агрегатом. Привод – только передний, а трансмиссия может быть как 5-скоростной «механической», так и 6-диапазонной автоматической.

В Японию собираются ввозить только один вариант Fronx – с 1-литровым «наддувным» двигателем с системой старт-стоп и системой рекуперации кинетической энергии от торможений.

Сроки дебюта Suzuki Fronx на японском рынке пока не раскрываются, но сейчас машину можно купить даже в России. Вот только она совсем не такая дешевая, как в той же Индии. Минимальный входной прайс на кроссовер составляет 3 миллиона рублей.