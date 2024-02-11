Новая Mazda2 кардинально изменится внешне и технически

Субкомпактный хэтчбек Mazda2 дебютировал в актуальном поколении в далеком 2014 году. С тех пор активно ходили слухи о скорой смене им генерации, которая так и не состоялась.

По новой информации, машина появится уже в этом году – ее премьера запланирована на осень. Чего можно ожидать от этого автомобиля как внешне, так и технически рассказали инсайдеры из японского издания «BestCarWeb».

Журналисты утверждают, что с новой Mazda2 компания войдет в новую эру компактных машин.

Пятидверка получит более миловидный внешний облик, чем ее предшественница, обзаведясь другим бампером, полувальной радиаторной решеткой и округлыми фарами с необычным рисунком дневных ходовых огней в виде бумерангов, а также обзаведется двухцветной палитрой кузова.

Причем второй цвет будет занимать не только крышу, но и капот и даже крышку багажника.

Но интереснее внешнего облика может оказаться техническая сторона машины.

В Японии утверждают, что пятая генерация «двойки» получит под капот не только прежний полуторалитровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат, но и гибридную силовую установку, работающую от роторно-поршевого двигателя и электромотора. Совокупная отдача такой системы должна составить более 75 лошадиных сил, а запас хода на электротяге – 85 км.

Габариты машины изменятся незначительно. Ее длина в новой генерации должна составить 4080 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1525 мм, а размер колесной базы оказаться равным 2570 мм.

Ценник на автомобиль будет начинаться от 1,5 миллиона и доходить до 2,2 миллиона иен в зависимости от версии, что эквивалентно суммам от 920 тысяч до 1 миллиона 400 тысяч рублей по актуальному курсу соответственно.