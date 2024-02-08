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В Россию начали ввозить роскошный аналог Toyota Land Cruiser Prado

Он только недавно вышел в продажу в Америке, но уже добрался до нашего рынка

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера нового поколения этой модели состоялась еще прошлым летом, но на первом для себя рынке (США) продажи рамного внедорожника, считающегося роскошным аналогом Toyota Land Cruiser Prado, стартовали только недавно. А теперь эту машину стало возможно приобрести и в России.

Речь идет о Lexus GX (J310). Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию приехала небольшая партия таких машин, ввезенных по параллельному импорту. Каждый из автомобилей сошел с конвейера в 2024 году и оснащен 3,4-литровым бензиновым битурбированным мотором мощностью 354 лошадиные силы и 649 Нм. 

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В качестве трансмиссии под капотом внедорожника задействована десятидиапазонная автоматическая коробка передач Direct Shift.

Как и предшественник, Lexus GX нового поколения был построен на той же платформе, которая лежит в основе нынешнего Toyota Land Cruiser Prado (J250), то есть на архитектуре TNGA-F. 

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Длина машины составляет 5 метров, ширина – 2,1-метр, а высота – 1,9-метра при размере колесной базы в 2,8-метра. 

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Автомобиль отличается от своего родственника в лице Land Cruiser 250 (он же новый Prado) более богатым оснащением и дорогими материалами отделки, включающими в себя высококачественную кожу. 

В России стоят такие внедорожники недешево. Цены на них начинаются с отметки в 13 миллионов 900 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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