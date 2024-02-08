В Россию начали ввозить роскошный аналог Toyota Land Cruiser Prado

Премьера нового поколения этой модели состоялась еще прошлым летом, но на первом для себя рынке (США) продажи рамного внедорожника, считающегося роскошным аналогом Toyota Land Cruiser Prado, стартовали только недавно. А теперь эту машину стало возможно приобрести и в России.

Речь идет о Lexus GX (J310). Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию приехала небольшая партия таких машин, ввезенных по параллельному импорту. Каждый из автомобилей сошел с конвейера в 2024 году и оснащен 3,4-литровым бензиновым битурбированным мотором мощностью 354 лошадиные силы и 649 Нм.

В качестве трансмиссии под капотом внедорожника задействована десятидиапазонная автоматическая коробка передач Direct Shift.

Как и предшественник, Lexus GX нового поколения был построен на той же платформе, которая лежит в основе нынешнего Toyota Land Cruiser Prado (J250), то есть на архитектуре TNGA-F.

Длина машины составляет 5 метров, ширина – 2,1-метр, а высота – 1,9-метра при размере колесной базы в 2,8-метра.

Автомобиль отличается от своего родственника в лице Land Cruiser 250 (он же новый Prado) более богатым оснащением и дорогими материалами отделки, включающими в себя высококачественную кожу.

В России стоят такие внедорожники недешево. Цены на них начинаются с отметки в 13 миллионов 900 тысяч рублей.