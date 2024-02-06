Что означают цветные точки на шинах и дисках автомобилей

Шины являются единственной частью автомобиля, находящейся в непосредственном контакте с дорожным покрытием. Именно по этой причине они должны всегда находиться в оптимальном состоянии.

Но помимо контроля над их износом важен еще и их правильный баланс. Именно по этой причине производители некоторых покрышек наносят на них цветные точки или треугольники.

Значение цветной точки на некоторых покрышках и дисках

Ни одна покрышка в мире не является идеальной с точки зрения формы и структурной жесткости. Как раз из-за этого все они нуждаются в определенных обозначениях.

Красные отметины, которые могут быть выполнены как в форме точки, так и треугольника, призваны облегчить балансировку шины, отмечая максимальную точку изменения радиальной силы (RFV).

То же самое касается и колесных дисков. Поскольку обод не является полностью однородным, некоторые из них обладают специальной меткой. Она показывает точку, где их вес наибольший и создает самую высокую центробежную силу при вращении вокруг своей оси.

Помимо красных точек покрышки могут маркироваться и другими цветами, к примеру желтыми кругами. Эта метка указывает сотрудникам шиномонтажа, где находится самое легкое место покрышки. Она же является ориентиром при балансировке и должна совпадать с самым тяжелым местом на колесном диске, то есть с ниппелем.

Кроме того, на покрышки может наноситься белая точка/белый круг. Их назначение – указывать место максимального изменения радиальной силы (RFV). Простыми словами обозначать область, где боковина шины обладает наибольшей гибкостью.

При ее монтаже на колесный диск сотрудник сервиса должен убедиться, что отметка оказалась на 180 градусов от точки самого легкого места на ободе (L).