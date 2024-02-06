Новый Renault Twingo станет электрокаром и будет стоить 1,5 миллиона рублей  

Третья генерация хэтчбека Renault Twingo увидела свет в 2014 году. Машину французы создавали в партнерстве с немецким Daimler и его суббрендом Smart. Изначально считалось, что текущее поколение станет для «Твинго» последним, но, в Renault решили, что машине дадут еще один шанс.

Как будет выглядеть такой хэтчбек и чего от него ждать рассказали испанские журналисты с портала «Motor».

Новое воплощение Twingo будет построено на базе концепт-кара, представленного в прошлом году. Та машина обладала однообъемным кузовом, а также рядом отсылок в экстерьере к ретро-мотивам.

Предполагается, что серийный хэтчбек сохранит все эти решения, но обзаведется слегка переработанной передней частью кузова, которая получит более рельефную форму.

Машина должна получить ультракомпактные размеры (длина составит около 3,6-метра) и превратиться в чистый электрокар.

Технические характеристики нового Twingo еще не объявлены, но ходят слухи, что автомобиль будет приводиться в движение сразу двумя моторными версиями (мощностью 90 и 110 лошадиных сил).

Оба варианта, скорее всего, будут использовать одинаковую батарею емкостью 40 кВт/ч, которая обеспечит хэтчбеку запас хода до 300 километров.

В продажу новый Renault Twingo должен поступить в 2026 году. Ориентировочная цена машины составит от 16 до 20 тысяч евро (1,5 – 1,9 миллиона рублей по текущему курсу).