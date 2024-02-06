Названы 5 поломок автомобиля, причиной которых является сам водитель

Независимо о того, насколько надежен автомобиль, с ним неизбежно со временем возникнут какие-то технические проблемы. Но вместо того, чтобы сетовать на неудачный выбор модели или невезение, стоит задуматься, нет ли в поломке частичной вины вас самих.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала пять неисправностей машины, которые может невольно провоцировать ее водитель.

Выход из строя двигателя из-за отсутствия прогрева

Двигатель внутреннего сгорания перед тем, как начать работать максимально эффективно и без последствий для самого себя, нуждается в определенном «прогреве». Масло должно достичь оптимальной температуры и заполнить все зазоры, где оно активно используется.

Не давая мотору прогреться, водитель невольно вызывает его повышенный износ, что может сократить его срок службы до 50%.

Поломки катализатора, системы рециркуляции отработавших газов и загрязнение сажевого фильтра из-за езды на предельных оборотах

Завышение оборотов также контрпродуктивно, как и езда на низких показателях тахометра. Это может провоцировать поломку каталического нейтрализатора, клапана рециркуляции отработавших газов и сажевых фильтров из-за накопления углерода.

Чтобы избежать таких неисправностей нужно стараться держать стрелку тахометра примерно посередине шкалы оборотов.

Неисправности сцепления из-за его некорректного использования

Очень распространенная практика среди водителей машин с МКПП: оставлять сцепление выжатым на светофоре или в пробках, чтобы быстрее трогаться с места. Манера является губительной для его механизмов.

Поломки трансмиссии из-за привычки держать руку на селекторе КПП

Эта привычка может показаться очень удобной, но далеко не самой приятной для деталей коробки передач. Независимо от того, насколько слабым является давление, механизмы системы в долгосрочной перспективе будут изнашиваться сильнее, чем обычно, что приведет к вибрации и, возможно, даже проблемам с переключением передач.

Неисправности подвески из-за проезда по неровностям «на тормозах»

Использовать тормоз, чтобы сбросить скорость перед ямой или лежачим полицейским, вполне нормальное явление, но стоит делать это правильно. При резком нажатии на педаль машина по инерции переносит большую часть своего веса на переднюю ось, а это значит, что удар о препятствие будет с серьезными последствиями для ее подвески.

В этих ситуациях лучшим вариантом будет отпускать тормоз прямо перед неровностью. Так подвеска придет в нормальное положение и сможет «проглотить» удар с минимальным для себя уроном.