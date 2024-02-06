В Россию ввезли самую надежную Toyota среди кроссоверов и внедорожников

Автомобили Toyota известны своей пуленепробиваемой надежностью. Причем некоторые модели в линейке компании носят этот статус на протяжении многих десятилетий (к примеру, тот же Land Cruiser). Но, как оказалось, самым безотказным кроссовером и внедорожником является совсем не «Ленд Крузер», а небольшой «паркетник», который недавно начали ввозить в Россию по параллельному импорту.

Речь идет о вседорожнике Corolla Cross, построенном на платформе легендарной легковушки «Королла». Как выяснил Daily-Motor.Ru, в распоряжение «серых» дилеров поступила первая партия таких машин 2024 года выпуска.

Все они оснащены 1,8- и 2-литровыми моторами, выдающими 140 и 169 лошадиных сил, ассистирует которым вариатор и передний привод (у модели существуют и версии с полным приводом).

Главной особенностью Corolla Cross, ставящей ее на пьедестал в гамме Toyota, является ее безукоризненная надежность. Авторитетное автомобильное издание «Top Speed» ставит эту модель на первое место в списке самых надежных кроссоверов и внедорожников компании.

В последнем рейтинге машина заработала 90 баллов из 100, опередив на 5 баллов Toyota RAV4 и на 10 баллов Toyota 4Runner.

Цены на Corolla Cross в России начинаются от 2 миллионов 100 тысяч рублей за праворульные варианты и от 2 миллионов 600 тысяч за леворульные машины.