Раскрыты 4 фразы, которые лучше не говорить своему автомеханику

Как и в случае с больницами, поход в автомастерскую, как правило, не является поводом для большой радости. Но для сотрудников автосервисов каждый клиент – это дополнительный доход. Хотя порой они не особо рады некоторым вопросам, которые исходят от их источников заработка.
Владелец испанского автосервиса «M2 Motor», параллельно работающий в нем механиком, назвал четыре фразы, которые могут сильно раздражать сотрудников ремонтных мастерских.
«Машина будет готова к завтрашнему дню?»
Для многих людей автомобиль – это средство передвижение, которое они используют для ежедневных поездок на работу или для решения других повседневных задач. В интересах механика починить машину как можно быстрее, чтобы освободить место для другой, но в зависимости от поломки время ремонта может сильно отличаться.
«Сколько мне придется за это заплатить?»
Когда речь заходит о неожиданной поломке, автовладелец вполне резонно хочет знать, сколько ему придется выложить за ремонт машины. Но, по словам автомеханика, есть одно «но».
«У меня в машине что-то работает не так, как должно»
Часто механикам приходится искать неисправность там, где ее нет, а сама поломка является плодом воображения мнительного автовладельца.
«Можно со своими запчастями?»
Покупка запчастей на стороне позволяет сэкономить приличную сумму денег, но в мастерских таких клиентов, как правило, особо не любят. Более того, некоторые СТО и вовсе отказываются принимать в ремонт машины с «левыми» деталями. Вот как эту проблему описывает сам автомеханик: