Раскрыты 4 фразы, которые лучше не говорить своему автомеханику

Как и в случае с больницами, поход в автомастерскую, как правило, не является поводом для большой радости. Но для сотрудников автосервисов каждый клиент – это дополнительный доход. Хотя порой они не особо рады некоторым вопросам, которые исходят от их источников заработка.

Владелец испанского автосервиса «M2 Motor», параллельно работающий в нем механиком, назвал четыре фразы, которые могут сильно раздражать сотрудников ремонтных мастерских.

«Машина будет готова к завтрашнему дню?»

Для многих людей автомобиль – это средство передвижение, которое они используют для ежедневных поездок на работу или для решения других повседневных задач. В интересах механика починить машину как можно быстрее, чтобы освободить место для другой, но в зависимости от поломки время ремонта может сильно отличаться.

«Сколько мне придется за это заплатить?»

Когда речь заходит о неожиданной поломке, автовладелец вполне резонно хочет знать, сколько ему придется выложить за ремонт машины. Но, по словам автомеханика, есть одно «но».

«Это вполне нормально, что люди хотят знать, сколько им придётся заплатить еще до того, как проблема решена. Существуют детали, которые вполне можно заложить в цену и посчитать, к примеру масло и фильтры. Но когда проблема связана с шумом из головки блока цилиндров единственный ответ, который можно дать на такой вопрос: мы разберем ГБЦ и только потом выясним, какой окажется цена ремонта».

«У меня в машине что-то работает не так, как должно»

Часто механикам приходится искать неисправность там, где ее нет, а сама поломка является плодом воображения мнительного автовладельца.

«Иногда нам говорят, чтобы мы отремонтировали машину, но что сломалось, объяснить не могут. Часто это становится причиной конфликтов, поскольку решить такую проблему практически невозможно».

«Можно со своими запчастями?»

Покупка запчастей на стороне позволяет сэкономить приличную сумму денег, но в мастерских таких клиентов, как правило, особо не любят. Более того, некоторые СТО и вовсе отказываются принимать в ремонт машины с «левыми» деталями. Вот как эту проблему описывает сам автомеханик: