В Россию привезли самый долговечный автомобиль в мире

Выпуск автомобилей Toyota в России прекращен, а официальные поставки переведены в режим «стоп». Но продукция этого популярнейшего в нашей стране бренда по-прежнему остается на полках дилеров, которые ввозят их, используя схему параллельного импорта. А недавно этот список пополнился одной машиной, которая считается самым долговечным автомобилем в мире.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения «серых» дилеров, выяснив, что накануне на их площадки прибыла свежая партия седанов Toyota Avalon. Машины сошли с конвейера в 2024 году и являются полностью новыми.

Avalon представляет собой флагманскую 4-дверку, построенную на платформе GA-K, известной по модели Camry. Машины являются фактически идентичными и отличаются лишь дизайном и прошивками силовых агрегатов.

В Россию «Авалоны» приехали сразу с тремя вариантами бензиновых моторов – рабочим объемом 2, 2,5- и 3,5-литра (мощностью 178, 209 и 301 лошадиную силу соответственно). Связку младшему двигателю составляет вариатор, а двум остальным – восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Цены на Avalon в РФ начинаются от 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Интересный момент, связанный с этим седаном, раскрыли в начале этого года. Издание «iSeeCars» назвало Avalon самым долговечным автомобилем в мире.

Согласно подсчетам аналитиков, спустя 5 лет с момента начала эксплуатации японская 4-дверка сохраняет 73% своего максимального срока службы, что позволяет ей в дальнейшем проехать без капитального ремонта еще около 276 тысяч 548 километров.