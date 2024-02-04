Кроссовер Mitsubishi Outlander получит «горячую» версию 

В линейке компании Mitsubishi вот уже более 20 лет существует и пользуется вполне неплохим спросом кроссовер Outlander. Но специально для фанатов этой модели, которые хотели бы почувствовать себя пилотами ралли, сейчас готовится специальная модификация такого «паркетника», которую разрабатывает подразделение Ralliart.

Как будет выглядеть «горячая» модификация Mitsubishi Outlander накануне показали независимые дизайнеры из Японии.

Автомобильные художники, работающие на авторитетный портал «BestCarWeb», нарисовали Outlander Ralliart в виде кроссовера, главными отличительными особенностями которого от оригинального вседорожника является продвинутый аэродинамический обвес, собственная радиаторная решетка и уникальные колесные диски.

Благодаря изменениям машина получила более «мускулистые» формы с намеком на раллийные качества и более жесткий на скручивание кузов.

Помимо внешних перемен «горячий» Outlander ждет появления перенастроенной подвески, которая сможет демонстрировать улучшенную маневренность. Вместе с ней доработают и систему полного привода, адаптировав ее для более эффективного прохождения поворотов.

Длина кроссовера должна составить 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,7-метра, а колесна база растянется до 2,7-метров.

Под капотом машины расположится гибридная силовая установка, основанная на 2,5-литровом бензиновом ДВС. Ее максимальная отдача в тандеме с электромотором составит примерно 290 лошадиных сил.

Официальную премьеру и старт продаж Mitsubishi Outlander Ralliart ждут этой весной.