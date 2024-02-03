В Россию приехала китайская пародия на Suzuki Jimny

В прошлом году китайская компания Wuling представила автомобиль, который заинтересовал не только местных покупателей, но даже зарубежные СМИ. К примеру, о нем написали в СМИ Японии и неспроста. Машина оказалась практически полноценной копией местного внедорожника Suzuki Jimny. А теперь ее начали ввозить и в Россию.

Редакция Daily-Motor.ru промониторила предложения «серых» автосалонов, выяснив, что в их распоряжении появились электрические вседорожники Baojun Yep. Машина обладает эстетикой рамного вездехода Suzuki Jimny, повторяя его форм-фактор, но отличается технической концепцией.

В отличие от того же «Джимни», «поднебесный» микро-кар является кроссовером, да еще и полностью электрическим. У Baojun Yep несущий кузов и исключительно задний тип привода, а максимальная мощность электромотора составляет всего 68 лошадиных сил и 140 Нм.

Длина китайской пародии на Suzuki Jimny составляет 3,4-метра, ширина – 1,7-метра, благодаря чему является совсем немного крупнее отечественного автомобиля «Ока». При этом Baojun Yep обладает высотой в 1,7-метра, расстоянием между осями в 2,1-метра и клиренсом в 150 мм.

Внутри кроссовера может разместиться до четырех человек, а багажник настолько мал, что в него получится положить только пару пакетов из супермаркета, но дополнительная ниша для груза предусмотрена под капотом.

Электрокар приводится в движение за счет тягового аккумулятора ёмкостью 28,1 кВт/ч, благодаря которому способен проехать до 303 километров. Максимальная скорость кроссовера равна 100 километрам в час.

В Китае за Baojun Yep просят от 100 тысяч юаней (примерно 1,2 миллиона рублей), но на российском рынке этот автомобиль оказался гораздо дороже. За уникальное предложение в РФ этой машины продавец собирается выручить минимум 1 миллион 700 тысяч рублей.