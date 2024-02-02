Suzuki выпустит в 2025 году новый 7-местный кроссовер на базе Grand Vitara

Компания Suzuki продолжает расширять свою линейку SUV-моделей, предназначенных для развивающихся рынков. К недавно представленному купеобразному «паркетнику» Fronx и более крупному Grand Vitara, которые, к слову, сегодня продаются и в России, вскоре присоединится некий 7-местный вседорожник. Подробности о нем накануне раскрыла индийская пресса.

По информации портала «Indiacarnews», проект проходит под кодовым обозначением Y17. Дебют автомобиля запланирован на начало 2025 года (январь или февраль).

В качестве платформы для новинки должна выступить глобальная архитектура Suzuki C, на которой ранее был построен возрожденный кроссовер Grand Vitara.

Вместе с современной тележкой семиместный «паркетник» должен получить новую 1,5-литровую мягко-гибридную силовую установку, где ДВС работает по циклу Аткинсона. Двигатель уже используется в Grand Vitara, где выдает 103 лошадиные силы.

Никаких других подробностей о том, чего ждать от новой модели Suzuki для сегмента SUV, пока нет. Зато известна предварительная цена такого автомобиля. Инсайдеры утверждают, что за машину планируют просить от 1 миллиона 500 до 2 миллионов 500 тысяч рупий в зависимости от комплектации, что эквивалентно суммам от 1,6 до 2,7 миллиона рублей по текущему курсу.