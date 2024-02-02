ДомойАвтоновости сегодняSuzuki выпустит в 2025 году новый 7-местный кроссовер на базе Grand Vitara

Suzuki выпустит в 2025 году новый 7-местный кроссовер на базе Grand Vitara

Он может появиться в России

Текст: Михаил Романченко
maruti grand vitara xl7 render featured

Компания Suzuki продолжает расширять свою линейку SUV-моделей, предназначенных для развивающихся рынков. К недавно представленному купеобразному «паркетнику» Fronx и более крупному Grand Vitara, которые, к слову, сегодня продаются и в России, вскоре присоединится некий 7-местный вседорожник. Подробности о нем накануне раскрыла индийская пресса.

По информации портала «Indiacarnews», проект проходит под кодовым обозначением Y17. Дебют автомобиля запланирован на начало 2025 года (январь или февраль). 

Untitled design 2

В качестве платформы для новинки должна выступить глобальная архитектура Suzuki C, на которой ранее был построен возрожденный кроссовер Grand Vitara.

maruti grand vitara 4

Вместе с современной тележкой семиместный «паркетник» должен получить новую 1,5-литровую мягко-гибридную силовую установку, где ДВС работает по циклу Аткинсона. Двигатель уже используется в Grand Vitara, где выдает 103 лошадиные силы.

key img07 458

Никаких других подробностей о том, чего ждать от новой модели Suzuki для сегмента SUV, пока нет. Зато известна предварительная цена такого автомобиля. Инсайдеры утверждают, что за машину планируют просить от 1 миллиона 500 до 2 миллионов 500 тысяч рупий в зависимости от комплектации, что эквивалентно суммам от 1,6 до 2,7 миллиона рублей по текущему курсу. 

Источник:Indiacarnews

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Toyota Tacoma и Toyota Hilux оказались не самыми лучшими подержанными пикапами

Импортеры начали возить в Россию самый надежный автомобиль на планете

Названы автомобили Toyota, которые почти не ломаются и ценятся покупателями: их советуют покупать на «вторичке»

Один из самых быстрых автомобилей на планете продают за 242 миллиона рублей

Американцы восхитились необычным советским снегоходом для доставки почты Kamov Sever-2

На этот раз без Subaru: раскрыты подробности о новом Toyota GR86

Редчайший Nissan Skyline GT-R выставили на аукцион 

В России ввезли кроссовер Hyundai с названием из популярного голливудского мультфильма

Эти подержанные автомобили нужно проверять как можно внимательнее: их могут продавать со скрученным пробегом

Один из самых маленьких пикапов в мире продают дешевле новой Lada Granta

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+