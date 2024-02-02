Названы автомобили Toyota, которые почти не ломаются и ценятся покупателями: их советуют покупать на «вторичке»

Автомобили Toyota обладают пуленепробиваемой репутацией с точки зрения надежности и доступности для покупателей, но кроме всего этого они известны благодаря производительности и комфорту. Другое дело – машины со вторичного рынка, которые уже преодолели определенный километраж и сократили свой максимальный срок службы.

Журнал «HotCars» проанализировал надежность всех автомобилей Toyota, представленных на вторичном рынке в США, раскрыв десятку моделей, которые практически не ломаются и ценятся покупателями. Что интересно, в список лучших не вошел ни легендарный благодаря своей надежности внедорожник Land Cruiser, ни безотказный пикап Hilux.

Первое место в этом ТОП-е досталось Toyota Camry 2014 года. Машина обладает высоким потребительским рейтингом, оцененным в 4,4-балла из 5 возможных, а также может похвастать максимальным баллом в категории надежность – 92/100.

Не уступает этому седану в безотказности и хэтчбек Toyota Corolla 2019 года. Автомобилю присвоена оценка надежности в те же 92 балла, но потребительский рейтинг на 0,1 балла ниже, чем в случае с Camry.

Бронза в рейтинге оказалась за Toyota RAV4 2018 года с результатом в 88 баллов из 100 в категории надежность и 4,4-баллами, заработанными в голосовании потребителей.

С четвертой по десятую строчку выстроились следующие модели: Toyota 4Runner 2017 года (88/100 и 4,6/5), Toyota Tundra 2013 года (88/100 и 4,6/5), Toyota Prius 2015 года (88/100 и 4,7/5), Toyota Highlander 2018 года (86/100 и 4,3/5), Toyota Tacoma 2013 года (86/100 и 4,7/5), Toyota Siena 2012 года (84/100 и 4,4/5), а также Toyota Sequoia 2021 года (81/100 и 4,7/5) соответственно.