Toyota выпустит «заряженный» Prius: как он будет выглядеть

Toyota Prius пятого поколения был представлен в январе 2023 года. С момента своего дебюта хэтчбек стал одной из главных тем обсуждения не только из-за своих характеристик, но и из-за нового дизайна. Все это позволило машине завоевать важную награду «Автомобиль года в Японии».

По информации инсайдеров, в «Тойоте» хотят развить успех нынешней генерации «Приуса», подготовив для модели полноценную «заряженную» модификацию GRMN. Как будет выглядеть экстремальный вариант Prius, а также какие характеристики сможет предложить такая модель, раскрыли журналисты «BestCarWeb».

По мнению дизайнеров этого авторитетного японского портала, вариант GRMN для Prius сможет похвастать рядом визуальных доработок по сравнению с обычной 5-дверкой, которые сосредоточатся в продвинутом аэрообвесе. Он включит в себя накладки на пороги и бамперы, а также спойлер на крышке багажника.

Но основные доработки стоит ждать не снаружи, а внутри. Вариант GRMN получит доработанное шасси, настройки которого сделают более жесткими в угоду улучшенной управляемости. За счет увеличения точек контакта и расширенного использования конструкционных клеев показатель жесткости кузова на кручение станет выше, что также позитивным образом скажется на устойчивости автомобиля в поворотах.

Определенные доработки стоит ждать и с точки зрения производительности гибридной силовой установки «Приуса», но насколько они окажутся серьезными пока сказать сложно.

Официальная премьера «заряженного» Toyota Prius запланирована на этот год. Ориентировочная цена – от 4 до 4,5 миллиона иен или 2,4 – 2,7 миллиона рублей по текущему курсу.