В Россию привезли самый НЕломучий автомобиль в мире по версии зарубежных владельцев

Одна из самых популярных в линейке Subaru моделей в России – кроссовер Outback – вернулся на наш рынок. Причем на этот раз в новом статусе, который должен добавить ему покупателей.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, на рынке РФ стартовали продажи «паркетников» Subaru Outback 2024 года выпуска. Это первые машины Subaru, которые появились в РФ в новом году.

Все они, разумеется, ввезены по параллельному импорту и оснащаются стандартным 2,5-литровым оппозитным мотором, работающим в связке с фирменным вариатором Lineatronic и системой полного привода.

Ценник на такие автомобили начинается с отметки в 5 миллионов 900 тысяч рублей.

Интересная деталь, связанная с этой моделью Subaru, касается того, как эту машину оценивают за границей.

В конце 2023 года британское издание «AutoExpress» опубликовало свежий рейтинг, в основу которого лег опрос владельцев всех машин в стране под названием Driver Power. Их попросили назвать проблемы, с которыми они сталкивались во время эксплуатации собственных автомобилей.

В итоге самой безотказной машиной оказался признан Subaru Outback с результатом в 98,7 процентов надежности (0 технических проблем). Кроссовер опередил на 0,1% хэтчбек Toyota GR Yaris и на 0,43% «паркетник» Ford EcoSport соответственно.