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Новый Lexus LFA получит алюминиевое шасси, карбоновый кузов и мощность более 700 л.с.

А еще он будет очень дорогим 

Текст: Алексей Шмидт
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Первые слухи о том, что у модели Lexus LFA будет второе поколение, появились еще в 2014 году, но с тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, как сообщает японская пресса, наследник знаменитого купе не снят с повестки и находится в активной стадии разработки.

Что известно о «втором» LFA рассказали журналисты издания «BestCarWeb», по традиции сопроводив свои инсайдерские сведения неофициальными рендерами, демонстрирующими возможный дизайн новинки.

Источник информации, близкий к официальным лицам в головном офисе Lexus, заявляет, что машина дошла до финальной части подготовки к премьере, которую ждут в 2025 году.

Получит ли новинка то же название, что и раньше, или будет иметь собственное имя, неизвестно. Зато есть сведения о том, из чего ее собираются сделать.

Инсайдеры из Японии намекают на то, что машине достанется алюминиевое шасси и карбоновый кузов, под которым расположится 4-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с электромотором и 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Суммарная отдача такой системы может составить 720 лошадиных сил. 

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Купе нового поколения должно растянуться от бампера до бампера на 4,6-метра. Ширина автомобиля, по слухам, будет равна 1,9-метрам, высота – 1,2-метрам, а колесная база – 2,7-метрам. 

Машину собираются выпускать ограниченным тиражом, а также продавать каждый из выпущенных экземпляров по цене от 40 до 50 миллионов иен (24 – 30 миллионов рублей по текущему курсу). 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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