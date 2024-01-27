В Россию начали ввозить идеальный китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.

Премьера этой крайне необычной модели состоялась в Китае еще в сентябре, а продажи начались совсем недавно. Машина позиционируется как идеальный внедорожник, обладающий характеристиками вездеходов, лодок и одновременно роскошных спорткаров. Как выяснил Daily-Motor.Ru, с недавнего времени такие автомобили стали доступны в том числе для российских покупателей.

Параллельные импортеры начали ввозить в РФ новые внедорожники BYD Yangwang U8 из «Поднебесной».

Сейчас в распоряжении «серых» дилеров есть как машины 2023, так и даже 2024 годов выпуска. Все они обладают одинаковым оснащением и укомплектованы супергибридной силовой установкой, состоящей из четырех 299-сильных электромоторов (по одному на каждое колесо).

Суммарная отдача такого квартета составляет 1200 лошадиных сил, а разгон с места до 100 км/ч с ней равен всего 3 секундам, что может только сниться некоторым спортивным автомобилям.

Но машина умеет не только быстро ездить, а еще и плавать (в течение 30 минут), а также умным образом передвигаться по бездорожью, задействуя так называемый режим «краба».

Ценник на новейший китайский внедорожник в России начинается с отметки в 13 миллионов 650 тысяч рублей и в зависимости от комплектации и предложения самого дилера может доходить до 30 миллионов рублей.