ДомойАвтоновости сегодняВ Россию начали ввозить идеальный китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.

В Россию начали ввозить идеальный китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.

Он умеет быстро ездить, преодолевать бездорожье и даже плавать

Текст: Алексей Шмидт
u29 pc scaled 1

Премьера этой крайне необычной модели состоялась в Китае еще в сентябре, а продажи начались совсем недавно. Машина позиционируется как идеальный внедорожник, обладающий характеристиками вездеходов, лодок и одновременно роскошных спорткаров. Как выяснил Daily-Motor.Ru, с недавнего времени такие автомобили стали доступны в том числе для российских покупателей.

Параллельные импортеры начали ввозить в РФ новые внедорожники BYD Yangwang U8 из «Поднебесной».

yangwang u8 03

Сейчас в распоряжении «серых» дилеров есть как машины 2023, так и даже 2024 годов выпуска. Все они обладают одинаковым оснащением и укомплектованы супергибридной силовой установкой, состоящей из четырех 299-сильных электромоторов (по одному на каждое колесо). 

Суммарная отдача такого квартета составляет 1200 лошадиных сил, а разгон с места до 100 км/ч с ней равен всего 3 секундам, что может только сниться некоторым спортивным автомобилям. 

34

Но машина умеет не только быстро ездить, а еще и плавать (в течение 30 минут), а также умным образом передвигаться по бездорожью, задействуя так называемый режим «краба».

maxresdefault 3

Ценник на новейший китайский внедорожник в России начинается с отметки в 13 миллионов 650 тысяч рублей и в зависимости от комплектации и предложения самого дилера может доходить до 30 миллионов рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Лучший автомобиль за свои деньги делает не Toyota: раскрыт весь ТОП-6

В России запатентовали дизайн нового поколения популярного рамного внедорожника Haval

Renault выпустит 5 новых моделей для развивающихся рынков

Названы автомобили, которые лучше не покупать в 2024 году: они постоянно ломаются

Механик с 55-летним стажем дал необычный совет, как правильно выбирать подержанный автомобиль

До РФ доехал новый рамный китайский внедорожник за 5,6 млн рублей, бросающий вызов «Гелику»

Раскрыты люксовые бренды, ремонт автомобилей которых «влетит в копеечку»

Владелец Tesla Cybertruck попытался включить блокировку дифференциала, но получил от машины неожиданный ответ

В России появился самый большой электрический кроссовер Kia

Немецкую полицию пересадили на японские кроссоверы Mazda CX-60

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+