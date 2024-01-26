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Renault выпустит 5 новых моделей для развивающихся рынков

Что о них известно?

Текст: Ростислав Архипов
Копия 2025 Dacia Bigster SUV Carscoops 02 transformed 1

Компания Renault активно инвестирует в модельный ряд, представленный на развивающихся рынках. К примеру, только в Индию французский автогигант собирается вложить около 3 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на увеличение уровня локализации и вывод в продажу новых моделей.

В ближайшие 3 года компания планирует запустить продажи сразу пяти новинок. Первые из них – это новые поколения популярных в азиатских странах кроссовера Renault Kiger и  кроссвэна Triber. Автомобили обещают представить в 2025-2026 годах и спроектировать на той же платформе, что и раньше – CMF-B. 

Renault Kiger front teaser

Обе новинки должны получить в значительной степени переработанный дизайн, но сохранить прежнюю моторную линейку, включающую в себя литровые 3-цилиндровые атмосферные и турбированные двигатели. 

dacia duster 2024 71

Следом за ними последует новое поколение кроссовера Duster, которое уже успешно представлено в Европе под брендом Dacia, но в Азии будет предлагаться под головной маркой Renault. А к 2026 году подоспеет 7-местная версия этого «паркетника», которая, по слухам, получит название Bigster. 

renault kwid ev render 0

Замыкает пятерку главных новинок «Рено», предназначенных для развивающихся рынков, некий электрический хэтчбек, производство которого обещают наладить ближе к концу 2026 года. Машину собираются спроектировать на сильно модернизированной платформе CMF-A, которая позволит ей бросить вызов Citroen eC3.

Источник:IndiaCarNews

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