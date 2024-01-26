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Механик с 55-летним стажем дал необычный совет, как правильно выбирать подержанный автомобиль

Нужно всего лишь отказаться от всех красивых вариантов

Текст: Алиса Шашкова
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Одна из самых узнаваемых личностей в западном сегменте YouTube автомобильной тематики Скотти Килмер на протяжении более 50 лет работал автомехаником. Собрав достаточную базу знаний и опыта американец начал делиться им со своими подписчиками, количество которых недавно перевалило за отметку в 6 миллионов человек. 

На днях эксперт дал совет, как правильно выбирать подержанную машину. И он оказался крайне нестандартным.

По словам Килмера, покупатели, планирующие приобрести надежный автомобиль на вторичном рынке, должны пожертвовать красивым внешним видом машины, поскольку «уродливые» модели, как правило, служат дольше.

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В качестве примера он привел автомобиль своего клиента Toyota Matrix 2007 года выпуска, который не блещет красотой, но проехал более 1 миллиона километров и все еще находится в хорошем состоянии.

Вот как объясняет эту тенденцию «заокеанский» механик в своем блоге:

«Современные реалии заключаются в том, что хорошо выглядеть автомобилям помогает пластик. Но если заглянуть внутрь, они спроектированы совсем не так хорошо, как могли бы. Откройте капот. Вы увидите там 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. И он сжигает масло как сумасшедший».

Фото:Скотти Килмер/YouTube

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