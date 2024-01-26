Механик с 55-летним стажем дал необычный совет, как правильно выбирать подержанный автомобиль

Одна из самых узнаваемых личностей в западном сегменте YouTube автомобильной тематики Скотти Килмер на протяжении более 50 лет работал автомехаником. Собрав достаточную базу знаний и опыта американец начал делиться им со своими подписчиками, количество которых недавно перевалило за отметку в 6 миллионов человек.

На днях эксперт дал совет, как правильно выбирать подержанную машину. И он оказался крайне нестандартным.

По словам Килмера, покупатели, планирующие приобрести надежный автомобиль на вторичном рынке, должны пожертвовать красивым внешним видом машины, поскольку «уродливые» модели, как правило, служат дольше.

В качестве примера он привел автомобиль своего клиента Toyota Matrix 2007 года выпуска, который не блещет красотой, но проехал более 1 миллиона километров и все еще находится в хорошем состоянии.

Вот как объясняет эту тенденцию «заокеанский» механик в своем блоге: