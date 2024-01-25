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Немецкую полицию пересадили на японские кроссоверы Mazda CX-60

В России за такие машины сегодня просят от 4,8 млн рублей

Текст: Ростислав Архипов
mazda cx 60 fur die landespolizei sachsen anhalt

В линейке компании Mazda кроссовер с индексом CX60 появился совсем недавно, но уже начал пользоваться спросом не только среди покупателей, но и стражей порядка. Так, к примеру, на таких «паркетниках» с недавних пор передвигается полиция Германии.

Информация об этом появилась на профильном форуме «Reddit» и включает в себя скриншот из последнего номера немецкой газеты «Mitteldeutsche Zeitung».

В сообщении утверждается, что федеральная полиция Саксонии-Анхальт недавно получила в свое распоряжение сразу пять новых кроссоверов Mazda CX-60, три из которых будут предназначены для патрулирования улиц, а остальные два для охраны водных ресурсов. 

german police get 5 cx60 v0

Все автомобили оснащены 3,3-литровым рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем, выдающим 254 лошадиные силы. Ассистирует ему усовершенствованная 48-вольтовый стартер-генератор и автоматическая коробка передач.  

mazda cx 60 fur die landespolizei sachsen anhalt 1

Машины отличаются от тех, что можно купить в автосалонах, специальной ливреей, а также усовершенствованной светотехникой, полноценной радиосистемой и специально разработанными для них отсеками в багажниках, облегчающие хранение полицейского снаряжения. 

Напомним, Mazda CX-60 стала первенцем в линейке кроссоверов компании, построенных на новой заднеприводной платформе с продольным расположением силового агрегата. Машина заявлена как конкурент премиальным немецким автопроизводителям и стоит в России сейчас минимум 4 миллиона 850 тысяч рублей. 

Источник:Reddit

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