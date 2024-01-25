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Необычная Toyota Camry: как знаменитый седан мог выглядеть в альтернативном кузове

Машину показали на неофициальных рендерах

Текст: Михаил Романченко
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Toyota не делает 5-дверную версию Camry уже почти 20 лет. Не появилось такого исполнения и в новом поколении знаменитой японской 4-дверки (XV80). Восполнить этот пробел, хоть и виртуальным способом, решил независимый художник с ником «Theottle» из Малайзии, нарисовавший универсал Toyota Camry актуальной генерации.

На изображениях «Камри» предстала в совершенно новом форм-факторе, который был у этой модели в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия.

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Универсал повторяет четырехдверку полностью вплоть до центральной стойки, после которой отличается собственными дверями и иной подоконной линией, плавно перетекающей в ровную крышу. 

По задумке автора изображений, моторную линейку новый вариант Camry мог бы разделить с седаном, а это значит, что универсал также оказался бы безальтернативным гибридом мощностью 225 лошадиных сил в переднеприводном исполнении и 232 «силы» в полноприводном. 

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Вариант 4×4 работал бы от стандартной для седана в кузове XV80 системы E-Four, предусматривающей наличие третьего электромотора на задней оси. 

Разумеется, ни о каком Camry в новом кузове не может быть и речи. Компания недавно свернула производство этого седана в Японии, а универсалы и вовсе (причем вполне резонно) считает вымирающим видом. 

Фото:Theottle

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